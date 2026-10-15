Путин пошутил на тему риска от введения инвестиционного вычета

Путин пошутил, перефразировав поговорку про риск и шампанское Путин пошутил на тему риска от введения инвестиционного вычета

Москва15 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда "Деловой России" с иронией отреагировал на опасения Министерства финансов относительно возможных бюджетных рисков при внедрении отложенного инвестиционного налогового вычета.

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов обратил внимание участников встречи на возможные финансовые издержки при реализации данной инициативы.

В ответ глава государства заметил, что определенная доля неопределенности присутствует в любых бизнес-процессах.

Риски всегда существуют. Кто не рискует - тот не обращается в "Абрау-Дюрсо" сказал Путин

Российский лидер на заседании сообщил, что поручит кабинету министров изучить возможность и параметры внедрения отложенного инвестиционного налогового вычета.

Президент также заявил, в частности, что власти России продолжат поддерживать российский бизнес и вместе решать острые вопросы.