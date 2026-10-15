Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручит кабинету министров изучить возможность и параметры внедрения отложенного инвестиционного налогового вычета. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на форуме-съезде организации "Деловая Россия".

Российский лидер назвал эту меру реальным инструментом поддержки предпринимательства. При этом он уточнил, что есть вопрос, насколько это возможно и в каких объемах, какие инструменты нужны для того, чтобы и бюджет не страдал, и бизнес получил поддержку.

Буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты подчеркнул Путин

По словам главы государства, тема предоставления отложенного инвестиционного налогового вычета – один из ключевых вопросов. Путин сказал, что чем быстрее страна будет высокоразвитой научной, высокотехнологической державой, тем больше у нее будет уверенности на перспективу.

Вместе с тем президент уточнил, что вложения в науку, в развитие, исследования почти всегда рискованные, а также сложны с точки зрения привлечения инвестиций.

Российский лидер добавил, что в целом практика применения идеи отложенного инвестиционного налогового вычета есть.

Ранее Путин заявил, что власти России продолжат поддерживать российский бизнес и вместе решать острые вопросы.