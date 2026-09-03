Путин: кабмин должен подумать над сборами и поборами для малого бизнеса

Путин призвал правительство подумать над сборами и поборами для малого бизнеса Путин: кабмин должен подумать над сборами и поборами для малого бизнеса

Москва3 сен Вести.Правительство РФ должно подумать над сборами и поборами, с которыми сталкивается российский малый бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он предположил, что в России слишком часто происходят изменения не только в налоговой базе, но и в фискальной нагрузке​​​.

Кроме налогов, есть еще и другие сборы и, мягко говоря, поборы. Правительство должно нам над этим тоже подумать и поработать сказал Путин

1 сентября президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин заявил, что Банк России выпустил письмо о предоставлении кредитных каникул для предпринимателей с маркетплейсов, пострадавших от кризиса.