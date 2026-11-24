Президент поручил субсидировать поддержание годности самолетов из РФ Путин поручил рассмотреть субсидии на летную годность российских самолетов

Москва24 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении отечественным авиакомпаниям субсидий на поддержание летной годности приобретаемой российской авиатехники. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

До 15 января 2027 г. рассмотреть вопрос о предоставлении российским авиакомпаниям специальной субсидии на поддержание летной годности закупаемой ими отечественной авиационной техники сообщается на kremlin.ru

Инициатива направлена на стимулирование спроса на воздушные суда отечественного производства и обеспечение их надежной и безопасной эксплуатации перевозчиками.