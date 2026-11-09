Путин заявил о важности программы обновления муниципального транспорта Путин: в РФ необходима программа обновления муниципального транспорта

Москва9 ноя Вести.В России необходимо создать программу обновления регионального, муниципального транспорта, что позволит поддержать отечественное машиностроение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Во время беседы глава республики сообщил российскому лидеру, что ситуация с ПАО "КАМАЗ" улучшается. По его словам, был небольшой провал, но сейчас он функционирует нормально.

Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств ответил глава государства

Путин добавил, что это могло бы стать мерой поддержки отечественного машиностроения.