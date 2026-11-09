Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым

Москва9 ноя Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Российский лидер отметил высокий уровень организации мероприятия, а также назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития страны.

Стороны обсудили итоги социально-экономического развития региона. Путин заверил, что правительство РФ будет разбираться с низкими ценами на зерно из-за закрытой логистики.

4 ноября сообщалось, что правительство России планирует перечислить 22 субъектам Федерации более 13 миллиардов рублей, которые направят на агротехнические мероприятия, связанные с выращиванием озимых.