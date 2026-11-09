Путин: власти разберутся с низкими закупочными ценами на зерно

Власти займутся проблемой низких цен на зерно Путин: власти разберутся с низкими закупочными ценами на зерно

Москва9 ноя Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что власти совместно с регионами займутся решением проблемы низких цен на зерно.

Вопрос обсуждался в понедельник на встрече главы государства с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава республики сообщил, что уборочная кампания в регионе прошла успешно, остаются вопросы по ценам.

Минниханов связал низкие цены на зерно с ограничениями в логистике, отметив, что возможности для его транспортировки остаются закрытыми.

С этим будем разбираться вместе ответил Владимир Путин

Он также выразил надежду, что Татарстан удержит лидерские позиции по многим направлениям.