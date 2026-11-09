Москва9 нояВести.Президент России Владимир Путин заявил, что власти совместно с регионами займутся решением проблемы низких цен на зерно.
Вопрос обсуждался в понедельник на встрече главы государства с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава республики сообщил, что уборочная кампания в регионе прошла успешно, остаются вопросы по ценам.
Минниханов связал низкие цены на зерно с ограничениями в логистике, отметив, что возможности для его транспортировки остаются закрытыми.
С этим будем разбираться вместеответил Владимир Путин
Он также выразил надежду, что Татарстан удержит лидерские позиции по многим направлениям.