Путин указал на нехватку яблок в России и призвал над этим поработать

Путин обратил внимание на дефицит яблок в стране Путин указал на нехватку яблок в России и призвал над этим поработать

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин указал на нехватку яблок в стране и призвал серьезно поработать над решением этой проблемы, выступая 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

У нас и яблок-то в целом не хватает, надо над этим подумать и как следует поработать сказал Путин.

Глава государства затронул эту тему, рассуждая о разнице в уровне жизни и доходах населения в различных регионах страны и приводя в пример стоимость килограмма яблок в зависимости от местоположения. Путин отметил, что на Дальнем Востоке цена на эти фрукты может быть выше по сравнению с южными регионами. Например, в Ростове их гораздо легче выращивать и не требуется далеко транспортировать, можно сразу употреблять в пищу.

Сравните, сколько килограмм яблок стоит на Дальнем Востоке или в Ростове. Наверное, в Ростове подешевле. Там легче производить, и перевозить никуда не надо, можно сразу есть сказал Путин

Президент подчеркнул, что власти в России стремятся к выравниванию цен в российских регионах, в том числе на Дальнем Востоке.

В начале августа минимальная стоимость килограмма яблок "первой цены" в российских розничных сетях и магазинах составила 91 рубль, сообщал ТАСС председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Доля отечественной продукции в ассортименте магазинов превысила 60 процентов.

В прошлом году председатель правительства Михаил Мишустин пообещал достичь полной самообеспеченности страны этими фруктами к 2028 году.

Весной этого года вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев потребовал от Минвостокразвития разъяснить, почему в Анадыре одно яблоко стоит 300 рублей, хотя после принятия закона о северном завозе цены на продукты должны были снизиться.

Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году - "Дальний Восток - развитие во благо людей".