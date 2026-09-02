ВТБ: квадратный метр на Дальнем Востоке на 20% дешевле, чем в регионах

Квадратный метр жилья на Дальнем Востоке на 20% ниже, чем в других регионах ВТБ: квадратный метр на Дальнем Востоке на 20% дешевле, чем в регионах

Москва2 сен Вести.Квадратный метр на Дальнем Востоке стоит на 20% дешевле, чем в других российских регионах, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков в интервью ИС "Вести".

В 2019 году, когда программа дальневосточной ипотеки только начиналась, один квадратный метр жилья на Дальнем Востоке стоил в среднем на 15% дороже, чем в остальных регионах России. А сейчас по результатам 2025 года мы фиксируем, что стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке на 20% ниже, чем в других регионах. И это эффект как работы самой программы по субсидированию ставки по ипотеке, так и возросшей конкуренции, потому что в регион пришли федеральные застройщики отметил Георгий Горшков

Президент России Владимир Путин на рабочем совещании по развитию Дальневосточного федерального округа и Арктики предложил обсудить переход от локальных мер поддержки, действующих на отдельных территориях, к единому режиму на всем пространстве регионов.

Глава государства подчеркнул, что новая модель призвана создать максимально комфортные условия для бизнеса и стать характерной чертой делового климата.