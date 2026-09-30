Москва30 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с избранными губернаторами российских регионов.

В начале встречи российских лидер поздравил губернаторов с избранием на должности руководителей субъектов федерации и пожелал им успехов в предстоящей работе.

Путин также отметил, что выборы прошли конкурентно, а победители были определены в первом туре с существенным перевесом.

Ранее сегодня президент выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. В ходе выступления он призвал депутатов сделать все для победы России, а также поддержки защитников Родины и их семей.