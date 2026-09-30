Путин: Россия в долгу перед жителями приграничных регионов Путин: Россия в долгу перед жителями приграничных регионов

Москва30 сен Вести.Особое давление оказывается на жителей приграничных регионов, Россия в долгу перед ними. Власти будут работать над оказанием помощи этим территориям, отметил президент РФ Владимир Путин.

Президент в среду по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов​​​. Владимир Путин в ходе встречи отметил, что на плечах избранных руководителей субъектов лежит огромная ответственность за развитие России и укрепление государственности.

На Белгородчине и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгу указал глава государства

По его словам, руководству регионов и правительству нужно делать все, чтобы оказать помощь "конкретным людям, семьям, бизнесу", а также возрождать утраченную и поврежденную инфраструктуру.