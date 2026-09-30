Москва30 сенВести.Особое давление оказывается на жителей приграничных регионов, Россия в долгу перед ними. Власти будут работать над оказанием помощи этим территориям, отметил президент РФ Владимир Путин.
Президент в среду по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. Владимир Путин в ходе встречи отметил, что на плечах избранных руководителей субъектов лежит огромная ответственность за развитие России и укрепление государственности.
На Белгородчине и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгууказал глава государства
По его словам, руководству регионов и правительству нужно делать все, чтобы оказать помощь "конкретным людям, семьям, бизнесу", а также возрождать утраченную и поврежденную инфраструктуру.