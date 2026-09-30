Путин заявил, что перед Россией сейчас стоят масштабные задачи

Путин: перед Россией сейчас стоят масштабные задачи Путин заявил, что перед Россией сейчас стоят масштабные задачи

Москва30 сен Вести.Масштабные задачи сейчас стоят перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами российских субъектов.

Задачи перед страной, перед всей системой управления стоят масштабные сказал глава государства

Помимо этого, Путин также пожелал руководителям субъектов РФ успехов и плодотворной работы на благо страны.

В 2026 году в единый день голосования прямые выборы высших должностных лиц состоялись в восьми субъектах Российской Федерации. В семи из них победу одержали действующие руководители и временно исполняющие обязанности, выдвинутые партией "Единая Россия". Это Александр Шуваев (Белгородская область), Егор Ковальчук (Брянская область), Артем Здунов (Мордовия), Олег Мельниченко (Пензенская область), Виталий Королев (Тверская область), Владислав Ховалыг (Тыва) и Рамзан Кадыров (Чечня). Единственным исключением стала Ульяновская область, где победил представитель КПРФ Алексей Русских.