Путин и Минниханов в Кремле обменялись приветствиями на татарском

Путин поприветствовал Минниханова в Кремле по-татарски Путин и Минниханов в Кремле обменялись приветствиями на татарском

Москва9 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поприветствовал на татарском языке главу Татарстана Рустама Минниханова, прибывшего в Кремль с докладом. Встреча состоялась в рабочем кабинете главы государства.

Исенмесез с улыбкой обратился Путин к Минниханову

Тем же словом ответил и гость главы государства.

"Исенмесез" представляет собой вежливое татарское приветствие, которое и по смыслу, и по форме полностью соответствует русскому "здравствуйте".

В ходе встречи российский лидер назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития страны и отметил высокий уровень организации мероприятия. Путин и Минниханов обсудили итоги социально-экономического развития республики.