Путин провел встречу с главой совета министров Того Фором Гнассингбе В Кремле прошли переговоры Путина с главой правительства Того

Москва30 окт Вести.Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя совета министров Тоголезской Республики Фора Гнассингбе. Переговоры проходят по итогам саммита Россия-Африка.

В ноябре 2025 года Путин и Гнассингбе уже встречались в Москве: тогда обсуждались темпы развития торгово-экономического взаимодействия между странами и борьба с террористической угрозой на Африканском континенте. Президент РФ отметил талант молодых тоголезцев, обучающихся в России, и выразил уверенность, что они внесут заметный вклад в развитие своей страны.

22 апреля Госдума ратифицировала соглашение об основах отношений между Россией и Тоголезской Республикой. Согласно документу, стороны развивают двусторонние отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов и общепризнанных принципов и норм международного права.