Путин встретился с президентом ЦАР Туадерой в Кремле Путин провел переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле

Москва30 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел в Большом Кремлевском дворце встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой.

Лидер ЦАР прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия—Африка.

Предыдущие переговоры глав двух государств проходили в Москве в марте текущего года.

Тогда Путин указывал на значительный потенциал взаимодействия в сфере энергетики, аграрного сектора и добычи минеральных ресурсов. В свою очередь, ЦАР проявила заинтересованность в наращивании экспорта в Россию какао, кофе, арахиса, кунжута, специй и древесины.

Накануне министр торговли и промышленности этой африканской страны Максим Балалу заявил, что компании из РФ могли бы заниматься добычей алмазов и урана на территории ЦАР. Два дня назад наши страны подписали соглашение об основах международных отношений.