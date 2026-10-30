Москва30 октВести.Президент России Владимир Путин провел в Большом Кремлевском дворце встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой.
Лидер ЦАР прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия—Африка.
Предыдущие переговоры глав двух государств проходили в Москве в марте текущего года.
Тогда Путин указывал на значительный потенциал взаимодействия в сфере энергетики, аграрного сектора и добычи минеральных ресурсов. В свою очередь, ЦАР проявила заинтересованность в наращивании экспорта в Россию какао, кофе, арахиса, кунжута, специй и древесины.
Накануне министр торговли и промышленности этой африканской страны Максим Балалу заявил, что компании из РФ могли бы заниматься добычей алмазов и урана на территории ЦАР. Два дня назад наши страны подписали соглашение об основах международных отношений.