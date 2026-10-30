Министр торговли и и промышленности ЦАР назвал РФ привилегированным партнером

В ЦАР ждут российские компании для совместной добычи алмазов и урана Министр торговли и и промышленности ЦАР назвал РФ привилегированным партнером

Москва30 окт Вести.Компании из Российской Федерации могли бы заниматься добычей алмазов и урана на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом ТАСС рассказал министр торговли и промышленности этой африканкой страны Максим Балалу.

Мы готовы пригласить наших русских друзей в ЦАР для изучения этой возможности. Если [России] это будет интересно, можно начать разведку и добычу сказал он

Балалу отметил, что Российская Федерация является нашим привилегированным партнером Центрально-Африканской Республики, потому что РФ помогает развитию ЦАР.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что при поддержке российских инструкторов стране удалось подавить попытку организации внутреннего мятежа.

Русский язык был включен в школьную программу в ЦАР.