Москва30 октВести.Компании из Российской Федерации могли бы заниматься добычей алмазов и урана на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом ТАСС рассказал министр торговли и промышленности этой африканкой страны Максим Балалу.
Мы готовы пригласить наших русских друзей в ЦАР для изучения этой возможности. Если [России] это будет интересно, можно начать разведку и добычусказал он
Балалу отметил, что Российская Федерация является нашим привилегированным партнером Центрально-Африканской Республики, потому что РФ помогает развитию ЦАР.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что при поддержке российских инструкторов стране удалось подавить попытку организации внутреннего мятежа.
Русский язык был включен в школьную программу в ЦАР.