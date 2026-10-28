Путин сообщил о заинтересованности алмазной De Beers в сотрудничестве с Россией

Путин: алмазная компания De Beers все больше желает сотрудничать с Россией Путин сообщил о заинтересованности алмазной De Beers в сотрудничестве с Россией

Москва28 окт Вести.Международная алмазодобывающая компания De Beers стремится наладить взаимодействие с Россией. Москва приветствует такую перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки "Платформа суверенного развития" на саммите Россия-Африка.

Глава государства отметил, что De Beers является конкурентом российской компании АЛРОСА, однако обе стороны заинтересованы в сотрудничестве.

Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество отметил Путин

По словам президента, АЛРОСА и De Beers входят в число крупнейших мировых производителей алмазов и добывают сопоставимые объемы.

Он также сообщил, что Россия развивает сотрудничество с Индией в сфере обработки алмазов. Западные санкции затрудняют это взаимодействие и наносят ущерб индийской отрасли, но Москва продолжает искать возможности для совместной работы, заключил Путин.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов заявил, что в первом полугодии прирост запасов алмазов в РФ превысил 100 млн карат.