Москва2 окт Вести.Русский язык включен в школьную программу в Центрально-африканской республике (ЦАР), сообщает Россотрудничество.

Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны граждан ЦАР