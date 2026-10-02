Москва2 октВести.Русский язык включен в школьную программу в Центрально-африканской республике (ЦАР), сообщает Россотрудничество.
Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны граждан ЦАРотмечает Россотрудничество
Министр образования ЦАР Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас подписал постановление о введении русского языка в школьную программу среднеобразовательных учебных заведений республики.