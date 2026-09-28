Москва28 сенВести.Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение об основах отношений между Россией и Центральноафриканской Республикой (ЦАР).
Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикойговорится в распоряжении президента РФ
МИД России поручено подписать соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.