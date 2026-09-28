Путин внес на ратификацию в ГД соглашение об основах отношений РФ и Буркина-Фасо

На ратификацию в ГД внесено соглашение об основах отношений РФ и Буркина-Фасо Путин внес на ратификацию в ГД соглашение об основах отношений РФ и Буркина-Фасо

Москва28 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об основах отношений между РФ и Буркина-Фасо.

Само соглашение стороны подписали раньше - 12 февраля 2026 года в Москве. Документ составлен на русском и французском языках, оба текста имеют равную силу. Документ размещен в думской электронной базе.

По условиям соглашения, оно вступает в силу через 90 дней после того, как обе стороны завершат внутригосударственные процедуры. Изначально документ действует 10 лет, а затем автоматически продлевается на пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить действие за полгода до истечения срока.

Как следует из сопроводительных материалов, в рамках соглашения Россия и Буркина-Фасо намерены развивать двусторонние отношения, опираясь на уважение и защиту национальных интересов, а также на общепризнанные принципы и нормы международного права и в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Помимо этого, документ предполагает регулярный диалог и обмен мнениями между странами на разных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.