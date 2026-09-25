Стало известно, сколько иностранных граждан обучаются в России Более 400 тысяч иностранцев получают образование в России

Москва25 сен Вести.Русский язык, на котором обучаются более 400 тысяч иностранцев, является не только языком великой культуры, но и языком возможностей, науки и качественного образования, заявила в интервью ИС "Вести" генеральный секретарь Международной организации по русскому языку Наталья Бочарова.

Русский язык – это не только язык великой культуры, это еще и язык возможностей, язык науки, язык возможности получения качественного образования. Ведь сегодня больше 400 тысяч иностранных студентов обучаются в Российской Федерации и имеют возможность получить хорошую перспективную профессию. Это язык экономики, это язык возможностей сотрудничества людей из разных стран, которые через язык могут быстрее договариваться и быстрее решать вопросы заявила Бочарова

Ранее сообщалось, что Министерство высшего образования и науки намерено увеличить количество иностранных студентов в российских вузах до 500 тыс. человек.