МИД РФ: Россия и ЦАР подписали соглашение об основах отношений

Россия и ЦАР подписали соглашение об основах отношений МИД РФ: Россия и ЦАР подписали соглашение об основах отношений

Москва28 окт Вести.Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) подписали соглашение об основах международных отношений. Об этом сообщили в МИД РФ на итоговом заседании главы ведомства Сергея Лаврова на полях третьего саммита Россия - Африка.

Уточняется, что участники встречи отметили слабую причину возникновения кризисов на основе Устава ООН.

По окончании мероприятия состоялась церемония подписания соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой отмечается в сообщении

Кроме того, стороны подчеркнули настрой на углубление российско-африканской коалиции на площадках международных организаций.

Третий саммит Россия - Африка впервые проходит в Москве. Участие в нем принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.