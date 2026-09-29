Росатом планирует строительство рудника по добыче лития в Мали

В Мали может появиться российский рудник по добыче лития Росатом планирует строительство рудника по добыче лития в Мали

Москва29 сен Вести.Росатом намерен построить в Мали рудник по добыче лития. Об этом сообщили в компании "Ураниум Уан Груп", которая входит в дивизион "Сбыт и трейдинг" госкорпорации, передает ТАСС.

Известно, что за два года Росатом провел на месторождении Бугула в Мали масштабную геологоразведку на площади более 200 кв. км. В этот период специалисты пробурили свыше 100 скважин, из которых извлекли более 20 км керна.

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В 2027 году госкорпорация планирует начать технико-экономическое обоснование проекта. Само строительство горно-обогатительного комбината намечено на 2028 год.

Ранее в Росатоме сообщили, что Россия увеличила переработку урана для Бразилии на 25%.