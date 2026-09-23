Москва23 сенВести.Ростех готовит к запуску один из крупнейших промышленных объектов в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Подрядчиком выступает "РТ-Инженеринг", объект находится в высокой степени готовности и планируется к запуску в конце 2026 года.
Комбинат будет заниматься добычей платины и палладия и станет одним из крупнейших проектов, реализованных в зоне вечной мерзлоты.
Уточняется, что проект был включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года.
Ранее сообщалось, что новые острова могут образоваться в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.