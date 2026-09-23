Ростех запустит крупнейший комбинат по добыче платины и палладия в Арктике

Ростех к концу года завершит один из крупнейших промобъектов в Арктике Ростех запустит крупнейший комбинат по добыче платины и палладия в Арктике

Москва23 сен Вести.Ростех готовит к запуску один из крупнейших промышленных объектов в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подрядчиком выступает "РТ-Инженеринг", объект находится в высокой степени готовности и планируется к запуску в конце 2026 года.

Комбинат будет заниматься добычей платины и палладия и станет одним из крупнейших проектов, реализованных в зоне вечной мерзлоты.

Уточняется, что проект был включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Ранее сообщалось, что новые острова могут образоваться в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.