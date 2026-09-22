Москва22 сенВести.Новые острова могут образоваться в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Однако сделать стопроцентный прогноз пока невозможно, указал в беседе с РИА Новости доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института "Морская академия" ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала Макарова" Андрей Леонов.
Российские ученые в последние годы открыли в Арктике новые острова, образовавшиеся под воздействием изменений климата - новые участки суши, веками скрывавшиеся под ледником, обнажаются после отступания ледового фронта.
Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, - это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем "рождения" новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогнозсказал Леонов
Как рассказал ученый, иногда образовавшиеся объекты могут со временем исчезнуть. Так произошло с островом Месяцева в районе Земли Франца-Иосифа - сначала объект был обозначен на картах как мыс, затем трансформировался в остров, а в 2024 г. окончательно исчез. В итоге ученые пришли к выводу, что остров Месяцева оказался ледовым образованием. Был и случай, когда между островом и сушей образовывалась перемычка и он становился полуостровом, добавил Леонов.