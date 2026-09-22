В российской Арктике могут образоваться новые острова Доцент Леонов: рядом с Новой Землей могут появиться новые острова

Москва22 сен Вести.Новые острова могут образоваться в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Однако сделать стопроцентный прогноз пока невозможно, указал в беседе с РИА Новости доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института "Морская академия" ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала Макарова" Андрей Леонов.

Российские ученые в последние годы открыли в Арктике новые острова, образовавшиеся под воздействием изменений климата - новые участки суши, веками скрывавшиеся под ледником, обнажаются после отступания ледового фронта.

Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, - это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем "рождения" новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогноз сказал Леонов

Как рассказал ученый, иногда образовавшиеся объекты могут со временем исчезнуть. Так произошло с островом Месяцева в районе Земли Франца-Иосифа - сначала объект был обозначен на картах как мыс, затем трансформировался в остров, а в 2024 г. окончательно исчез. В итоге ученые пришли к выводу, что остров Месяцева оказался ледовым образованием. Был и случай, когда между островом и сушей образовывалась перемычка и он становился полуостровом, добавил Леонов.