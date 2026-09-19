Ученый Целебровский: на Земле могут быть сотни неизведанных магнитных аномалий

Ученые сообщили о сотнях неизвестных магнитных аномалиях на Земле Ученый Целебровский: на Земле могут быть сотни неизведанных магнитных аномалий

Москва19 сен Вести.В мире существуют сотни зон с аномально высоким магнитным полем, которые пока остаются неизвестными, сообщил ТАСС Алексей Целебровский, младший научный сотрудник кафедры физики Земли МГУ имени М. В. Ломоносова.

В сентябре Иркутский филиал СО РАН сообщил об обнаружении подобной аномалии на острове Ольхон. Она расположена в районе Байкальской рифтовой зоны, отличающейся высокой сейсмичностью из-за движения континентальных плит. Исследователи не исключают, что находка связана с глубинным строением Земли.

Число зон, которые похожи на обнаруженные на Ольхоне, оценить сложно. По всему миру их, вероятно, сотни, но без детального исследования суши полевыми экспедициями, точно оценить это количество не получится сказал ученый

Целебровский считает, что байкальская рифтовая зона, где земная кора растягивается, образуя глубокие разломы, может стать источником множества новых открытий, и в этом регионе возможны находки высокоинтенсивных аномалий.

Он отметил, что выявление магнитных зон требует организации полевых экспедиций, подчеркнув при этом, что такие природные явления абсолютно безопасны для здоровья людей и животных.

Также Целебровский напомнил, что в России такие экспедиции проводят Геофизический центр РАН, Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, Институт солнечно-земной физики СО РАН и другие научные центры.