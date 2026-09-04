Москва4 сен Вести.Один из крупнейших в мире производителей алюминия "Русал" работает над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии, сообщает РБК.

Комплекс будет добывать или перерабатывать бокситы и получать из них глинозем - сырье для производства алюминия.

"Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии. Индонезийский проект является для компании продолжением стратегии диверсификации в Тихоокеанском регионе говорится в сообщении

Последние годы "Русал" расширяет сырьевую базу в Азии: в 2023 году компания договорилась о покупке 30% китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials, а в 2025 году — о поэтапном приобретении до 50% индийского завода по производству глинозема Pioneer Aluminium Industries.

В 2022 году "Русал" лишился поставок около 4 млн т глинозема в год из-за потери контроля над Николаевским глиноземным заводом на Украине и запрета на экспорт в Россию глинозема и бокситов из Австралии, а также сокращения поставок с собственного завода Aughinish в Ирландии.