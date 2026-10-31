Путин процитировал кавказскую поговорку после встреч с африканскими лидерами Путин после саммита "Россия–Африка" вспомнил кавказское изречение

Москва31 окт Вести.Президент России Владимир Путин по завершении серии переговоров с африканскими лидерами привел кавказское изречение о том, что проведенное с друзьями время не входит в общий срок жизни.

Таким образом российский лидер ответил на слова премьер-министра Тоголезской Республики Фору Гнассингбе, который обратил внимание на насыщенный график Путина.

Эти переговоры стали восьмыми за день в череде встреч президента России с представителями африканских государств. Глава правительства Того добавил, что российский лидер не производил впечатления утомленного человека, несмотря на плотный график.

Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки процитировал кавказское изречение Путин

Президент РФ отметил динамичное сотрудничество Москвы и Ломе и напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 66 лет назад.

На полях саммита "Россия–Африка" подписано около 150 документов, среди них межправительственные и межведомственные соглашения, коммерческие контракты, а также договоренности между СМИ.

Выступая 28 октября на пленарном заседании саммита, Путин заявил о безграничных возможностях для развития Африки.

Он также подчеркнул, что Россия и страны континента совместными усилиями формировали условия для справедливого многополярного мироустройства.