Москва31 октВести.Около 150 документов о сотрудничестве подписали делегации, которые участвовали в саммите Россия-Африка. Об этом сообщается на сайте Кремля
Кроме того, был подписан большой пакет соглашений между образовательными учреждениями, информационными агентствами и коммерческими организациями, в общей сложности порядка 150 документовуточняется на сайте
Среди ключевых документов - соглашения о сотрудничестве России со странами Африки в области образования, медицины, торговли, транспорта и сельского хозяйства. Некоторые документы касаются санитарно-эпидемиологического благополучия населения и таможенной сферы.
Саммит "Россия — Африка" — ключевой международный форум для укрепления связей в сфере экономики, безопасности и технологий. С 28–29 октября в Москве прошел третий по счету этап. В ходе встречи делегации из 48 африканских стран приняли итоговую Декларацию и План действий на 2027–2029 годы.