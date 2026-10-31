На саммите Россия-Африка было подписано около 150 документов о сотрудничестве

На саммите Россия-Африка делегации подписали около 150 документов На саммите Россия-Африка было подписано около 150 документов о сотрудничестве

Москва31 окт Вести.Около 150 документов о сотрудничестве подписали делегации, которые участвовали в саммите Россия-Африка. Об этом сообщается на сайте Кремля

Кроме того, был подписан большой пакет соглашений между образовательными учреждениями, информационными агентствами и коммерческими организациями, в общей сложности порядка 150 документов уточняется на сайте

Среди ключевых документов - соглашения о сотрудничестве России со странами Африки в области образования, медицины, торговли, транспорта и сельского хозяйства. Некоторые документы касаются санитарно-эпидемиологического благополучия населения и таможенной сферы.

Саммит "Россия — Африка" — ключевой международный форум для укрепления связей в сфере экономики, безопасности и технологий. С 28–29 октября в Москве прошел третий по счету этап. В ходе встречи делегации из 48 африканских стран приняли итоговую Декларацию и План действий на 2027–2029 годы.