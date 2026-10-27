Путин встретился с лидером Экваториальной Гвинеи Путин провел в Кремле встречу с президентом Экваториальной Гвинеи

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Лидер африканской республики прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия — Африка. Отмечается, что Мбасого посещает Россию не впервые: он был среди участников форума "Россия — Африка" в Сочи, приезжал в Москву с официальным визитом в ноябре 2023 года и с рабочим визитом в сентябре 2024-го. Кроме того, президент Экваториальной Гвинеи принимал участие в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Среди перспективных направлений сотрудничества двух стран — нефтегазовая промышленность, геологоразведка, электрогенерация, рыболовство, атомная отрасль, включая сооружение плавучих АЭС малой мощности. Россия и Экваториальная Гвинея также взаимодействуют в военной сфере.