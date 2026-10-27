Эритрейский лидер Афеворки прибыл на саммит в Москву Президент Эритреи приехал в Москву на саммит Россия-Африка

Москва27 окт Вести.Президент Эритреи Исайяс Афеворки начал визит в Россию, где он примет участие в саммите Россия-Африка, пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Саммит состоится в российской столице 28-29 октября.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что 30 октября, на следующий день после завершения саммита, президент РФ Владимир Путин проведет 11 двусторонних встреч, в том числе беседу с эритрейским лидером.

Также сообщалось, что Москва надеется на налаживание диалога между Эритреей и Эфиопией, между которыми сейчас напряженные отношения.