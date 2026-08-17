Президент Ганы подтвердил участие в саммите Россия – Африка в Москве Лавров: президент Ганы подтвердил участие в саммите Россия – Африка

Москва17 авг Вести.Президент Ганы Джон Драмани Махама подтвердил участие в третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве в конце октября. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой.

Я признателен моему коллеге, другу, за информацию о том, что президент Ганы подтвердил свое участие в этой встрече в верхах сказал Лавров

В свою очередь Аблаква отметил, что Махама рассчитывает провести на полях саммита двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается двусторонних отношений, президент надеется провести двустороннюю встречу с президентом для того, чтобы в дальнейшем углублять наши отношения сказал Аблаква

Он также назвал прошедшие переговоры с российской стороной конструктивными, содержательными и плодотворными.

Третий саммит Россия – Африка состоится в Москве в конце октября. По словам Лаврова, мероприятие станет важным этапом в развитии стратегического партнерства России с Африканским союзом.