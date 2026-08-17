14:16 17 августа 2026 14:37 17.08.2026Татьяна РутковскаяПолитикаЛавров: РФ рассмотрит запрос Ганы насчет ее граждан, участвующих в СВОЛавров: РФ рассмотрит запрос Ганы насчет ее граждан, участвующих в СВОСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква17 авгВести.Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Ганы Самюэлом Окудзето Аблаквой.Читайте такжеРФ и Гана подпишут соглашение о безвизе для владельцев дипломатических паспортов12:18 Лавров рассказал, как японский министр "обсудил" с ним двусторонние дела20:25 13 авгЛавров проводит переговоры с главой МИД Бангладеш на полях встречи АСЕАН10:33 22 июлЛавров встретился с экс-президентом Сенегала, претендующим на пост генсека ООН21:19 20 июлЛавров подтвердил готовность РФ помочь в урегулировании иранского кризиса14:06 17 июнЛавров заявил о заинтересованности РФ в развитии отношений с Бангладеш12:51 8 июнВ МИД прокомментировали число стран-участниц в грядущем саммите Россия - Африка14:18 18 маяЛавров принял приглашение посетить Экваториальную Гвинею13:52 18 маяПолитика17.08.2026