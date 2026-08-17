14:16 17 августа 2026 Татьяна Рутковская Политика

Лавров: РФ рассмотрит запрос Ганы насчет ее граждан, участвующих в СВО Лавров: РФ рассмотрит запрос Ганы насчет ее граждан, участвующих в СВО