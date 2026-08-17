РФ и Гана заключат соглашение о безвизовом режиме для дипломатических паспортов

РФ и Гана подпишут соглашение о безвизе для владельцев дипломатических паспортов РФ и Гана заключат соглашение о безвизовом режиме для дипломатических паспортов

Москва17 авг Вести.Россия и Гана подпишут соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой в Москве.

По словам Лаврова, документ должен способствовать развитию контактов между правительствами двух стран.

Мы подпишем важный документ – соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов сказал Лавров

Он отметил, что соглашение создаст дополнительные возможности для взаимодействия между внешнеполитическими и экономическими ведомствами, а также в сфере торговли, инвестиций, гуманитарных обменов и образования.

Ранее в МИД сообщали, что проводят регулярные консультации со многими странами Африки по вопросу перехода на безвизовый режим. Сейчас владельцы российских паспортов имеют право посещать без оформления въездных виз 11 стран Африки: Марокко, Тунис, Намибию, Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Ботсвану, Анголу, Маврикий, Сейшельские острова, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, а также Эсватини.