Лавров обсудил с главой МИД Гайаны укрепление сотрудничества двух стран

Главы МИД России и Гайаны обсудили укрепление сотрудничества двух стран Лавров обсудил с главой МИД Гайаны укрепление сотрудничества двух стран

Москва26 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества Гайаны Хью Тоддом укрепление двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе беседы министры высказались за укрепление двустороннего сотрудничества по различным направлениям, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня говорится в сообщении

Накануне Лавров также встретился с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом. Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по ключевым аспектам международной и региональной проблематики.