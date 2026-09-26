Москва26 сенВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества Гайаны Хью Тоддом укрепление двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В ходе беседы министры высказались за укрепление двустороннего сотрудничества по различным направлениям, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дняговорится в сообщении
Накануне Лавров также встретился с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом. Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по ключевым аспектам международной и региональной проблематики.