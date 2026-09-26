Москва26 сенВести.Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Проведена "сверка часов" по ключевым аспектам международной и региональной проблематики, включая эскалацию напряженности в зоне Персидского залива.говорится в сообщении
Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимный настрой Москвы и Эль-Кувейта на укрепление традиционно дружественных связей.
Накануне российский министр также встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они обсудили украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассмотрели ключевые вопросы российско-индийского сотрудничества.