Лавров обсудил с главой МИД Кувейта ситуацию в зоне Персидского залива

Лавров провел переговоры с коллегой из Кувейта на полях Генассамблеи ООН Лавров обсудил с главой МИД Кувейта ситуацию в зоне Персидского залива

Москва26 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Кувейта Джабером ас-Сабахом эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Проведена "сверка часов" по ключевым аспектам международной и региональной проблематики, включая эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. говорится в сообщении

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимный настрой Москвы и Эль-Кувейта на укрепление традиционно дружественных связей.

Накануне российский министр также встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они обсудили украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассмотрели ключевые вопросы российско-индийского сотрудничества.