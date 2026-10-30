Путин: в России хорошо знают и высоко ценят имя Патриса Лумумбы

Путин напомнил о наследии Патриса Лумумбы на встрече с лидером ДР Конго Путин: в России хорошо знают и высоко ценят имя Патриса Лумумбы

Москва30 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел в Большом Кремлевском дворце встречу с главой Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. В ходе переговоров российский лидер отметил, что в России помнят и высоко ценят первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбу, назвав его истинным борцом за свободу и независимость африканских народов.

Вы видите, как почетный доктор Российского университета дружбы народов, видите, что мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя сказал глава государства

Феликс Чисекеди ранее принял участие в третьем саммите "Россия — Африка", который прошел в Москве 28–29 октября.

На полях форума Путин проводит серию двусторонних встреч с зарубежными лидерами — всего запланировано более 20 контактов. В мероприятиях саммита приняли участие 21 африканский лидер, а всего на форум в Москву направили представителей 48 стран континента.