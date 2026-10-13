Москва13 октВести.Импортозамещенный Superjet 100 (SJ-100) в управлении схож с базовым самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом ИС "Вести" рассказал летчик-испытатель Дмитрий Салонин.
Он сообщил, что при создании отечественного авиалайнера стояла задача кабину и приборы сделать аналогичными - для удобства управления.
Концепция у нашей команды была ... чтобы машина была максимально схожа с базовой машиной, так называемой Sukhoi Superjet 100 – старой. И цель была такая: максимально сделать ее одинаковой, что по кабине, по приборам, по расположению органов управления. И мы, в принципе, этого добились. Потому что это за собой тянет большие финансовые расходы для авиакомпанийсказал Салонин
По его словам, летчикам для того, чтобы пересесть на отечественный борт, потребуется пройти курсы повышения квалификации, а не переучиваться полностью.
Человек может один рейс выполнить на старой машине, потом перейти на другой борт – сесть и беспрепятственно полететьпояснил он
Летчик-испытатель также поделился, что новая машина приятна в пилотировании и имеет хорошие характеристики.
SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создан по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер - это модель в семействе самолетов типа "Суперджет".
Ранее в Росавиации сообщили, что импортозамещенный самолет Superjet уже прошел 79% сертификационных испытаний, а МС-21 – 38%.