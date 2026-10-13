Летчик-испытатель рассказал об управлении импортозамещенным SJ-100 Летчик-испытатель Салонин об управлении SJ-100: максимально приближен к SSJ-100

Москва13 окт Вести.Импортозамещенный Superjet 100 (SJ-100) в управлении схож с базовым самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом ИС "Вести" рассказал летчик-испытатель Дмитрий Салонин.

Он сообщил, что при создании отечественного авиалайнера стояла задача кабину и приборы сделать аналогичными - для удобства управления.

Концепция у нашей команды была ... чтобы машина была максимально схожа с базовой машиной, так называемой Sukhoi Superjet 100 – старой. И цель была такая: максимально сделать ее одинаковой, что по кабине, по приборам, по расположению органов управления. И мы, в принципе, этого добились. Потому что это за собой тянет большие финансовые расходы для авиакомпаний сказал Салонин

По его словам, летчикам для того, чтобы пересесть на отечественный борт, потребуется пройти курсы повышения квалификации, а не переучиваться полностью.

Человек может один рейс выполнить на старой машине, потом перейти на другой борт – сесть и беспрепятственно полететь пояснил он

Летчик-испытатель также поделился, что новая машина приятна в пилотировании и имеет хорошие характеристики.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создан по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер - это модель в семействе самолетов типа "Суперджет".

Ранее в Росавиации сообщили, что импортозамещенный самолет Superjet уже прошел 79% сертификационных испытаний, а МС-21 – 38%.