Москва13 октВести.В Новосибирске успешно завершил серию тестовых полетов модифицированный лайнер "Суперджет-100" (SJ-100). Об отличиях самолета от базовой версии и о том, как он вел себя в ходе полетов, рассказал в интервью ИС "Вести" ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор Иван Хонякин.
По его словам, вся авионика испытываемого самолета – отечественного производства.
Вся авионика – все, скажем так, душа и сердце самолета – это все наше, отечественноесообщил Хонякин
Самолет, отметил он, на испытаниях вел себя идеально.
Машина ведет себя идеально всю нашу экспедицию. За редким исключением – у нее бывает иногда плохое настроение, но мы с этим справляемсясообщил ведущий инженер
Тем временем летчик-испытатель Дмитрий Салонин рассказал ИС "Вести", что лайнер "Суперджет-100" в управлении схож с базовым самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).