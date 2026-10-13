Ведущий инженер Хонякин об испытаниях SJ-100: машина ведет себя идеально

Ведущий инженер рассказал, как прошли испытания SJ-100 в Новосибирске Ведущий инженер Хонякин об испытаниях SJ-100: машина ведет себя идеально

Москва13 окт Вести.В Новосибирске успешно завершил серию тестовых полетов модифицированный лайнер "Суперджет-100" (SJ-100). Об отличиях самолета от базовой версии и о том, как он вел себя в ходе полетов, рассказал в интервью ИС "Вести" ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор Иван Хонякин.

По его словам, вся авионика испытываемого самолета – отечественного производства.

Вся авионика – все, скажем так, душа и сердце самолета – это все наше, отечественное сообщил Хонякин

Самолет, отметил он, на испытаниях вел себя идеально.

Машина ведет себя идеально всю нашу экспедицию. За редким исключением – у нее бывает иногда плохое настроение, но мы с этим справляемся сообщил ведущий инженер

Тем временем летчик-испытатель Дмитрий Салонин рассказал ИС "Вести", что лайнер "Суперджет-100" в управлении схож с базовым самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).