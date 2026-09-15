Чемезов: SJ-100 с ПД-8 передадут авиакомпаниям во второй половине 2027 года

Чемезов назвал сроки передачи первых самолетов с двигателями ПД-8 и ПД-14 Чемезов: SJ-100 с ПД-8 передадут авиакомпаниям во второй половине 2027 года

Москва15 сен Вести.Передача российским авиакомпаниям первых самолетов "Суперджет-100" (SJ-100) с двигателями ПД-8 и МС-21 с двигателями ПД-14 начнется во второй половине 2027 года. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Следующий год, вторая половина сказал Чемезов

Отечественный авиадвигатель ПД-8 должен повысить топливную эффективность самолета SJ-100 и сделать эксплуатацию этих лайнеров менее затратной за счет обслуживания и ремонта двигателей в России, рассказал ранее ИС "Вести" исполнительный директор аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.