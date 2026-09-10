ОАК: серийные поставки самолетов SJ-100 и МС-21 могут начаться в следующем году

В ОАК назвали сроки серийного производства самолетов SJ-100 и МС-21 ОАК: серийные поставки самолетов SJ-100 и МС-21 могут начаться в следующем году

Москва10 сен Вести.Серийное производство и поставки российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 могут начаться в следующем году после завершения процедуры сертификации. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

По его словам, на сегодняшний день сертификация отечественных гражданских авиалайнеров находится в завершающей стадии.

Мы очень взвешенно подходим к датам и срокам, поскольку это крайне ответственная работа совместная с нашими авиационными властями, направленная на то, чтобы мы были на 100% убеждены в абсолютной безопасности для пассажиров… С учетом того, что основное позади, я думаю, что в следующем году абсолютно реальный срок завершения сертификации, начала серийных поставок рассказал Бадеха

Ранее в ОАК сообщили, что страны Северной Африки являются приоритетным направлением для сотрудничества.