Силуанов: все поручения президента о деньгах выполняются беспрекословно

Силуанов заявил, что поручения президента выполняются беспрекословно Силуанов: все поручения президента о деньгах выполняются беспрекословно

Москва15 ноя Вести.Поручения президента России выполняются беспрекословно. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Все поручения президента, касающиеся и денег, и структурных мер, иные поручения выполняются беспрекословно сказал он

Вопрос о получении главы государства возник, в частности, в ходе заседания Совета по спорту и физической культуре. Так, председатель Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин, высказав предложения по развитию спорта, попросил президента России дать поручение.

Деньги всегда распределяет президент. А задача Антона Германовича [Силуанова] - беречь деньги, а мы хотим их тратить. И здесь нужно здесь разрешение президента пояснил Мазепин, отвечая на вопрос Зарубина

Тогда же, на заседании совета, президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо напрямую направлять средства на поддержку реального спорта и снижать расходы регионов на профессиональный спорт.