Москва15 нояВести.Председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" объяснил, почему спортивным федерациям на все нужно поручение российского президента.
Зарубин спросил, почему спортивные федерации предлагают рациональные решения, однако не действуют сразу, а ждут поручения Владимира Путина.
Деньги всегда распределяет президент. Задача [вице-премьера - министра финансов] Антона Германовича [Силуанова] - беречь деньги, а мы хотим их тратить, и нужно здесь разрешение президентаобъяснил Мазепин
Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства обратился к Силуанову с вопросом, есть ли деньги на спорт. На это вице-премьер - министр финансов ответил утвердительно.
Осталось сказать сколькоуточнил Мазепин
На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо напрямую направлять средства на поддержку реального спорта и снижать расходы регионов на профессиональный спорт.