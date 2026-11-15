Мазепин рассказал, почему спортивным федерациям всегда нужно поручение Путина

Эксперт объяснил, почему спортфедерациям на все нужно поручение Путина Мазепин рассказал, почему спортивным федерациям всегда нужно поручение Путина

Москва15 ноя Вести.Председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" объяснил, почему спортивным федерациям на все нужно поручение российского президента.

Зарубин спросил, почему спортивные федерации предлагают рациональные решения, однако не действуют сразу, а ждут поручения Владимира Путина.

Деньги всегда распределяет президент. Задача [вице-премьера - министра финансов] Антона Германовича [Силуанова] - беречь деньги, а мы хотим их тратить, и нужно здесь разрешение президента объяснил Мазепин

Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства обратился к Силуанову с вопросом, есть ли деньги на спорт. На это вице-премьер - министр финансов ответил утвердительно.

Осталось сказать сколько уточнил Мазепин

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо напрямую направлять средства на поддержку реального спорта и снижать расходы регионов на профессиональный спорт.