Москва25 ноя Вести.В результате ужесточения лимита на легионеров в российском футболе увеличился поток средств, направляемых клубами в детско-юношеский спорт и собственные академии. Об этом сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

Он рассказал о первых результатах, которые дало ужесточение лимита на легионеров.

Увеличение потока средств клубов в детско-юношеский спорт и в свои же академии. В принципе, я об этом говорил на входе, что задача государства через такие решения - показать куда надо двигаться, направлять деньги и зачем. И, надо сказать, клубы прислушались, я вижу, что деньги пошли больше в детско-юношеский футбол. По итогам - посчитаем. РПЛ обещала ввести жесткий здесь мониторинг. Но с чего мы начинали, могу вспомнить. Общий объем денег - 120 млрд в клубах профессионального футбола, на свои академии, если не ошибаюсь, семь, что ли, или четыре - я не помню. Небольшая, в общем, цифра. Задача — увеличить долю сказал Дегтярев

Вопрос дальнейшего ужесточения лимита, по словам министра, будет обсуждаться с клубами.

Будет больше денег в детско-юношеском футболе - значит, наша миссия здесь практически будет завершена. Будем ли дальше двигаться? Ну, пообсуждаем с клубами. Приказ готов, как и в прошлом году, продолжающий это движение по ужесточению лимита. Подписать его несложно. Надеюсь, теперь многие, кто переживали и пытались представить, что это какие-то хотелки министра и они лучше разбираются в футболе, - у них они все отпали, и они поняли, что это не какие-то умозрительные заключения отметил глава Минспорта

Также Дегтярев заявил: международные спортивные соревнования будут уходить из Европы в другие страны в случае отказа европейских государств в полном доступе всем спортсменам, включая россиян и белорусов.