Дегтярев сообщил о готовности приказа об изменении лимита на легионеров Дегтярев: приказ об изменении лимита на легионеров уже готов

Москва25 ноя Вести.Приказ об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже готов. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

С сезона-2026/2027 в РПЛ начал действовать лимит на легионеров: согласно ему, в заявке на участие должно быть не более 12 иностранных футболистов, на поле одновременно могут находиться только 7.

Результатом ужесточения лимита на легионеров министр спорта назвал увеличение потока средств клубов на детско-юношеский спорт.

Задача государства через такие решения показать, куда надо двигаться, куда двигать деньги и зачем. Надо сказать, клубы прислушались, вижу, что денег больше пошло в детско-юношеский футбол…. Будем ли двигаться дальше? Мы обсудим с клубами, приказ готов... Подписать его несложно отметил Дегтярев

Ранее Михаил Дегтярев сообщил, что более 70 российских регионов практически выполнили норматив по финансированию детских спортивных школ.