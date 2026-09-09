Меняйло: открыли во Владикавказе первый в России бесплатный беговой центр ВФЛА В Северной Осетии открыли первый в России бесплатный беговой центр

Москва9 сен Вести.Во Владикавказе открыли первый в России бесплатный беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, теперь у жителей города появилось еще одно современное пространство для физической активности.

Для нас важно, что такое пространство теперь есть в Осетии. Все больше людей выбирают активный образ жизни. Многие жители Владикавказа увлекаются бегом – на набережной Терека каждый день можно увидеть и профессиональных атлетов, и жителей республики, для которых спорт стал частью жизни отметил глава республики в мессенджере МАХ

Он уточнил, что в центре есть беговые дорожки, раздевалки, универсальные залы для занятий и зона отдыха. Пользоваться всей инфраструктурой можно бесплатно.

Как отмечается, ВФЛА планирует открыть 23 беговых центра в городах России. Новые комплексы будут строить в парках, на набережных и в других общественных пространствах. Главная идея проекта – развитие массового спорта и популяризация легкой атлетики.