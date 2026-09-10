Фрадков: беговой центр ВФЛА во Владикавказе будет загружен с самого начала

Фрадков прокомментировал открытие бегового центра ВФЛА во Владикавказе Фрадков: беговой центр ВФЛА во Владикавказе будет загружен с самого начала

Москва10 сен Вести.Северная Осетия стала первым из 23 регионов России, где в рамках масштабного проекта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) появился бесплатный беговой центр, расположенный на берегу реки Терек во Владикавказе. Свой комментарий по поводу открытия пространства информационной службе "Вести" сделал председатель ВФЛА Петр Фрадков.

Реализовав этот проект именно во Владикавказе, в том числе в рамках пилотного проекта, мы поняли, что центр будет загружен с самого начала и будет сразу быстрый-быстрый отклик от любителей бега, от жителей. Поэтому Владикавказ тоже попал вот в этот пилотный проект заявил Фрадков

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об открытии первого в России бесплатного бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики. По его словам, теперь у жителей Владикавказа появилось еще одно современное пространство для физической активности.