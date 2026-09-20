В 2027 году в Хабаровске начнется строительство современного бегового центра

В Хабаровске построят современный беговой центр В 2027 году в Хабаровске начнется строительство современного бегового центра

Москва20 сен Вести.В Хабаровске построят современный беговой центр, его возведение начнется в 2027 году, сообщил в своем MAX-канале губернатор края Дмитрий Демешин.

Он подписал с главой Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым соглашение о возведении объекта.

Оно начнется уже в 2027 году. Это будет быстровозводимый многофункциональный спорткомплекс с круглогодичной эксплуатацией с раздевалками, душевыми, камерами хранения, зоной под кафе, залом для фитнеса написал Демешин

По его словам, в Хабаровском крае легкая атлетика считается одним из наиболее доступных и любимых видов спорта, ей занимаются более восьми тысяч человек.