Москва14 сен Вести.Популярность спортивных активностей среди жителей заметно выросло, рассказал ИС "Вести" губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

12 сентября в Салехарде открылась "Ямал Арена" – самый крупный спортивный объект на территории Российской Арктики.

У нас по всем направлениям виден заметный рост спортивной активности наших жителей: все бегают, сдают ГТО. Конечно, когда появляется такая инфраструктура для всех и для маленьких ребят, которые только идут в первые свои спортивные секции, для людей, кто достаточно системно занимается спортом, для людей старшего поколения, здесь также будут программы, которые будут поддерживать людей вот всех возрастов, всех увлечений. Появляется такая базовая опорная инфраструктура