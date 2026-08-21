Власти Якутии обещают достроить Арктический центр эпоса и искусств в этом году

Стало известно, когда планируют достроить Арктический центр эпоса и искусств Власти Якутии обещают достроить Арктический центр эпоса и искусств в этом году

Москва21 авг Вести.Арктический центр эпоса и искусства, а также кампус Высшей школы музыки планируют достроить в этом году, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в интервью ИС "Вести".

Мы планируем, что основные строительные работы все будут завершены до конца года сказал Николаев

Она назвал эти объекты уникальными. Кампус Высшей школы музыки строится по поручению президента России, он объединяет сразу несколько ступеней образования.

Этот кампус площадью около 10 тысяч квадратных метров, там уникальные условия для подготовки одаренных детей. Там и концертный зал на 240 мест, специальные залы для занятий по тем или иным видам музыкального искусства, спортзал рассказал глава региона

Арктический центр эпоса и искусств станет уникальной творческой площадкой для всего Дальнего Востока площадью 3 тысячи квадратных метров на 1,5 тысячи мест, добавил Николаев.

Там будет отдельный зал государственной филармонии, отдельный зал для театра. И это будет уникальный синтез, который позволит нашим детям учиться в Высшей школе музыки, готовиться, а потом продолжать свою карьеру уже в стенах этого крупнейшего центра, оборудованного по самым современным мировым стандартам отметил он

Ранее строительство Арктического центра эпоса и искусств в Якутске прокомментировал дирижер Фабио Мастранджело.